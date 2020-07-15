Основатель UFC не считает Хабиба первым российским чемпионом

Боб Мейровиц уверяет, что пальма первенства за Олегом Тактаровым.

В UFC называют первым российским чемпионом не Нурмагомедова, а Тактарова. Источники: allboxing.ru ruskino.ru

Основатель спортивной организации UFC Боб Мейровиц заявил, что не считает Хабиба Нурмагомедова первым чемпионом из России по смешанным боевым искусствам. С ним солидарен и со-основатель промоушена Арт Дэйви. Бизнесмены назвали первым российским чемпионом по ММА «Русского медведя» Олега Тактарова. В интервью блогеру Александру Лютикову Боб Мейровиц сообщил, что в 1995 году Тактаров одержал победу в поединке с Дэвидом Эбботом в финале UFC.

В общей сложности «Русский медведь» должен был одолеть трёх соперников за вечер. К моменту боя с Дэвидом на Тартарова уже пришлось надевать кислородную маску, чтобы восстановить дыхание. Арт Дэйви добавил, что правила тогда ещё не были такими чёткими, поэтому даже лежачего противника не щадили. По словам основателей UFC, они уважают заслуги Нурмагомедова, но считают, что ему намного легче. Так как дерётся он только два раза в год.