Дмитрий Кудряшов объяснил, как WBC отняла у него бой с Файфером

Предтитульный поединок в первом тяжёлом весе за спиной у 34-летнего боксёра отдали другому россиянину — Алексею Папину.

Дмитрий Кудряшов, Алексей Папин, Руслан Файфер — претенденты на титульный бой WBC, фото: instagram.com/dmitry__kudryashov, mmaboxing.ru

Уже через месяц, 15 августа, в Сочи должен пройти бой за право драться за титул чемпиона по версии WBC в первом тяжёлом весе. В поединке между собой сразятся россияне Руслан Файфер и Алексей Папин. Впрочем, изначально вместо Папина в ринг должен был выйти Дмитрий Кудряшов. Поединок с Файфером планировали провести 8 мая, но отменили из-за соображений безопасности. Накануне сам Кудряшов объяснил, как так получилось, что WBC отняла у него предтитульный бой.

По словам боксёра, с ним новую дату боя с Файфером никто не обсуждал. На 15 августа у Дмитрия в планах другие мероприятия, от которых отказаться он был не в состоянии. В итоге WBC просто нашла ему замену без всяких переговоров и предупреждений. Кудряшов назвал произошедшее «каким-то сумбуром» и подчеркнул, что подобный жест организации говорит, прежде всего, об отношении к спортсменам. Боксёр признался, что по-прежнему хотел бы побороться за титульный бой, но сомневается, что теперь это возможно.

Что касается фаворита предстоящей встречи в Сочи, то Кудряшов считает таковым Папина. При этом Дмитрий уверен, что бой не будет зрелищным.

«Мне кажется, что будет скучный бой. Я не жду какой-то классной рубки или драки», — отметил Кудряшов.