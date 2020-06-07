Тактаров назвал прыжок Нурмагомедова через клетку «правильным ходом»

«Русский медведь» вспомнил скандальную драку между Хабибом и Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Олег Тактаров оправдал прыжок Хабиба через клетку после боя с Макгрегором. Источники: renpal.tilda.ws, sportx.kz, krot.info

Экс-боец ММА Олег Тактаров оценил поступок Хабиба Нурмагомедова в знаменитом скандале с Конором Макгрегором после титульного поединка в UFC, из которого россиянин вышел победителем. Очевидцы, одним из которых был комментатор ММА Джо Роган, сообщают, что Хабиб совершил прыжок через клетку октагона и напал на команду ирландца. Олег Тактаров отметил, что и сам прыжок, и последующая за ним драка, «были правильным ходом», так как Макгрегор не единожды оскорблял россиянина перед боем. В то же время, по словам «русского медведя», ирландский микс-файтер стал для Хабиба «курицей, несущей золотые яйца». И сумма, которую Нурмагомедов выплатил в виде штрафа за несанкционированную драку, была с лихвой компенсирована рекламными контрактами.

Версию Тактарова о том, что Хабиба спровоцировали на потасовку, подтвердил в своё время и Роган. С его слов следует, что Конора подначивал тренер Диллон Денис, да и сам не скупился на оскорбления в адрес родителей Хабиба и его веры. Именно Дени и стал тогда главной мишенью россиянина.