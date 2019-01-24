Шлеменко пояснил, почему Нурмагомедов популярнее Яна

Российский боец считает, что Пётр быстро получил титул и не успел «раскатать» ком своей известности.

Вверху Александр Шлеменко, ниже Пётр Ян и Хабиб Нурмагомедов Фото: fighttime, cageside, static.vl

Александр Шлеменко дал комментарий изданию News.ru после победы Яна над Жозе Альду, после чего россиянин в самом лёгком дивизионе UFC стал чемпионом.

38-летний российский боец отметил, что у Яна популярность пока ниже, чем та, которую имеет Хабиб Нурмагомедов, но этому есть объективные причины.

Шлеменко напомнил, что Хабиб тоже не стал популярным после того, как выиграл свой первый пояс при поединке с Элом Яквинтой. Успех к бойцу пришёл после ажиотажного поединка с Макгрегором.

Александр продолжил, что Петру Яну удалось быстро дойти до титула.

Известный боец считает, что у Яна «ещё не успел раскатиться снежный ком его популярности. Сейчас он наверстает упущенное»

Боец отметил, что Петр стал чемпионом и обязан принимать все вызовы и на них отвечать.

Ян победил в ММА в пятнадцатый раз и потерпел одно поражение.

Шлеменко отметил, преимущество Яна, это то, что его поединки очень зрелищны.

Фраза из интервью Александра: «Этого вполне достаточно. Но не бывает всего сразу. В России небольшая весовая категория имеет значение».

Нурмагомедов подтвердил чемпионство в лёгком дивизионе UFC. Хабиб победил 28 раз и не проиграл ни одного боя.

Шлеменко ранее предположил, что шансы на победителя в поединке Яна и Хабиба 50х50. Однако он уверен, что такой бой никогда не состоится по причине большой разницы в весе.

«Но будь одни в одной категории, то здесь шансы – 50 на 50», - считает Шлеменко.