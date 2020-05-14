Россиянин Царукян оказался тяжелее Дэви Рамоса накануне UFC Fight Night

На стороне Армана 300 граммов перевеса.

Арман Царукян взвесился перед боем с Дэви Рамосом. Источники: mmada.net, twitter.com

18 июля запланирован бой между российским легковесом Арманом Царукяном и бразильцем Дэви Рамосом в Абу-Даби. Уже состоялась церемония взвешивания, и накануне UFC Fight Night Царукян оказался тяжелее Рамоса на 300 граммов. Вес Армана составил 70.6 килограмма. Это не единственное преимущество россиянина. Согласно статистике боёв, у Царукяна 14 побед и только два поражения. А вот Рамос проиграл трижды, хоть и все три раза по решению судей. Поклонники Царукяна уверены, что бой Армана и Дэви будет зрелищным и заявили, что от души будут «топить» за своего фаворита.

Царукян оказался тяжее соперника на 300 граммов. Источник: instagram.com. @za.armana

Букмекеры тоже склонны ставить на россиянина, хоть он и ни разу не выиграл приемами сабмишна, что является излюбленным способом Дэви. Будущих соперников объединяет и общий победитель. Оба в свое время уступили Исламу Махачеву, и оба жаждут реабилитироваться на октагоне. Еще одним преимуществом Рамоса является тот факт, что он сражался не только под эгидой UFC. Он также сделал себе имя в RFA и Bellator. В то же время злую шутку с бразильским микс-файтером может сыграть психологический настрой, который пошатнулся после сентябрьского проигрыша Махачеву.