«Я лучше Долидзе»: Ибрагимов оценил свои шансы на победу над грузинским бойцом

Поражение в двух первых поединках в UFC россиянин рассматривает как стимул.

Хадис Ибрагимов считает себя лучшим бойцом, чем Роман Долидзе. Источники: mahachkala.bezformata.com, bestpeopleclub.com

19 июля на октагоне должны встретиться россиянин Хадис Ибрагимов с грузинским бойцом Романом Долидзе. В преддверии сражения 24–летний Хадис прокомментировал свои шансы на победу над соперником.

«Я лучше Долидзе, как боец», — заявил он.

При этом микс-файтер признаёт, что два поражения подряд в 2019 году не лучшим образом сказались на его карьере. Американцу Эду Херману Хадис уступил в результате единогласного решения судей, а кореец Да Ун Джанг стал триумфатором после приёма «удушение гильотиной». Тем не менее, Ибрагимов намерен усиленно тренироваться, так как хочет остаться в UFC, и понимает, что больше не имеет права на ошибку.

Букмекеры уже делают прогнозы на бой Ибрагимов–Долидзе, и дают небольшое преимущество россиянину. Однако эксперты UFC оценили шансы Хадиса скромнее. По их мнению, после проигрышей Ибрагимов будет чувствовать себя неуверенно на октагоне, и его психологическая форма оставляет желать лучшего. Тем более, что предыдущие поверженные им соперники были «ноумнеймами». А Долидзе не проиграл ни разу.

Фанаты Ибрагимова сомневаются в его победе над Долидзе. Источник: instagram.com @ufcrussia

Фанаты российского бойца положительно отзываются о его настрое, но тоже не верят в победу Ибрагимова. «Уважение Хадису, но думаю Долидзе лучше и в стойке и в партере», — написали они в аккаунте российского представительства UFC.