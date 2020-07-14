Тренер Петра Яна рассказал о его травме перед боем с Альдо

Россиянин вышел на титульный бой с поломанной ногой.

Пётр Ян дрался с Жозе Альдо со сломанной ногой. Источник: twitter.com

Тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна рассказал, что на титульный бой с Жозе Альдо его подопечный вышел с травмой. Оказалось, что в ходе подготовки к поединку с бразильцем, «беспощадный» россиянин сломал ногу. По словам Джона Хатчинсона, перелом случился, когда Пётр отрабатывал удар ногой. Во время поединка бразильский микс-файтер попал по больной ноге «беспощадного», но Ян даже виду не подал и продолжил сражаться за чемпионство.

«Это делает его настоящей легендой спорта», — подытожил Хатчинсон в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Врач перед выходом в октагон осматривал Яна и даже предупредил, что ему опасно сражаться. От этого россиянину было ещё сложнее одержать победу, но боец сумел абстрагироваться и в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени стал обладателем чемпионского титула.

Поединок проходил в Аб-Даби, на «Бойцовском острове». Ян стал вторым чемпионом UFC среди российских микс-файтеров. Первым оказался Хабиб Нурмагомедов. Он завоевал чемпионство в лёгком весе в 2018 году.