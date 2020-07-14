Стерлинг посмеялся над Яном за его прошлые победы над «стариками»

Алджамейн записал в «престарелые» не только 40-летнего Фейбера, но и 33-летнего Альдо.

Стерлинг — Петру Яну: «Избил двух стариков и рад?». Фото: Instgram бойцов.

После завоевания «Беспощадным» чемпионского пояса в легчайшем весе, сразу несколько бойцов назвали себя главными претендентами на титульный поединок. Второй номер рейтинга — Алджамейн Стерлинг по устоявшейся традиции начал «разминочный» трешток с новоиспечённым триумфатором и посмеялся в Twitter над Петром Яном за его прошлые победы.

Американец напомнил, что последние два боя «Сибирский гангстер» провёл со «стариками» легчайшего дивизиона — 40-летним Юрайя Фейбером и 33-летним Жозе Альдо. Стерлинга не смущает, что ему самому через 2 недели «стукнет» 31 год и, по его же классификации, он практически одной ногой уже находится в категории «престарелых» бойцов.

Естественно, Алджамейн намеренно сгустил краски, чтобы спровоцировать ответную реакцию Яна, довести лёгкую перепалку до кипящего состояния и убедить Дэйну Уайта в необходимости организовать между ними титульную схватку.

Кстати, сам глава UFC попросил пока не «морочить ему голову» относительно будущего соперника «Беспощадного». Сейчас все помыслы Уайта заняты предстоящим турниром промоушена, который пройдёт в ближайшую среду.

Ранее сообщалось, что Пётр Ян согласен с тем, что именно Стерлинг должен стать его ближайшим противником. Россиянин уже в октябре готов выйти в октагон для защиты титула.