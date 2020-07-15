Лидер рейтинга UFC в легчайшем весе Мораес заболел COVID-19

Бойца не госпитализировали, но его супругу отправили в больницу.

Боец Марлон Мораес заразился COVID-19. Источники: frkn.com, yandex.ru

Боец UFC Марлон Мораес сообщил, то заразился COVID-19. Заболел не только лидер рейтинга американского промоушена в легчайшем весе, но и его жена. И если боец переносит недуг в лёгкой форме, то супруге понадобилась госпитализация. При этом, Марлон Мораес не собирается брать затяжной больничный и уже поделился информацией о предстоящих поединках.

Мораес признался, что UFC запланировала для него бой с американцем Коди Гарбрандтом. Бразилец согласился драться и теперь ждёт, что ответит предполагаемый соперник. Параллельно другой американец Алджамейн Стерлинг встретится в октагоне с россиянином Петром Яном. И если бой Мораеса и Гарбрандта состоится, то победитель поединка сразится в титульном бою с триумфатором пары Стерлинг — Ян.

Как и Пётр, Мораес победил Жозе Алду. Исход поединка определило раздельное решение судей.