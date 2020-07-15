Пётр Ян собирается уйти из ММА через три года

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе планирует после 30 лет заняться бизнесом.

Пётр Ян уйдёт из спорта через 3 года. Источники: topropebelts.com, tofight.ru

Боец ММА Пётр Ян заявил, что не видит себя в спорте через 10 лет. Нынешний российский чемпион UFC собирается завершить карьеру уже спустя три года. Пётр отметил, что в 37 лет он окажется слишком стар для профессионального занятия ММА, и у него нет желания долго быть в спорте.

«Хочется заниматься каким-то своим делом, каким-то бизнесом своим», — обрисовал перспективы на будущее российский чемпион.

27–летний Пётр провёл 18 боёв в профессиональной карьере ММА, и 17 из них выиграл.

Накануне россиянин техническим нокаутом лишил бразильского бойца Жозе Алду в рамках турнира UFC 251 возможности претендовать на чемпионский пояс. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отметил, что считает эту победу россиянина громкой. По его словам, Алду провёл хороший бой, но проиграл, и к Петру нет вопросов. Напомним, что Ян и Алду сражались за вакантный титул после ухода Генри Сехудо.