Поддать Чейку: Виталий Минаков вновь сразится с сильным французом

Непобеждённый российский самбист Минаков сойдётся в поединке с французским бойцом Чейком Конго (днём 16 февраля).

Бойцы уже встречались в октагоне в апреле 2014 года. Тогда, состязание закончилось громогласной победой Минакова (тогда россиянин защищал свой титул). Решение судей было единогласным в пользу Виталия. После защиты титула самбист покинул организацию Bellator(базирующуюся на смешанных боевых искусствах) в связи с значительными не состыковками по контракту, заключенному обеими сторонами. Для Виталия это закончилось лишением заслуженного им чемпионского пояса.

В этом году боец вернулся в организацию уже на новых «согласованных» с руководством организации условиях. «Оба бойца профессионалы и мастерски владеют боевыми искусствами. «Сложно сказать, кто победит в ново поставленном бое сообщает Василий Шестаков.