Минаков потерпел первое поражение в карьере

Российский самбист возмущен результатом поединка и намерен опровергнуть мнение судей.

По единогласному решению судей победил французский боец. Это первое поражение для Минакова. Бой проходил три раунда и все остались за Конго, по решению судей (30-27; 28-28; 29-28). В начале боя инициативу проявил, российский боец, принудив соперника уйти в оборону. Ситуация резко сменилась после серии ударов Конго по корпусу противника. Один из ударов пришёлся в пах Минакову (однако судья решил, что удар был ненамеренным, и после быстрой оправки российского самбиста) продолжил бой.

Команда Минакова намерена подать протест на судейское решение, ведь по её мнению, два раунда из трёх должны были остаться за российским бойцом. Ситуацию поддержал и другой российский боец Александр Шлеменко, он назвал решение судей абсурдным.