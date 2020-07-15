Уайт пообещал, что Поветкин получит в бою «максимальное насилие»

Провести поединок изначально хотели в Манчестере, но из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли его в Брентвуд на 22 августа.

Уайт и Поветкин демонстрируют мускулы. Фото: m.allboxing.ru, kommersant.ru

Британский боксёр-супертяжеловес Диллиан Уайт давно притаил зло на россиянина Александра Поветкина. Ещё два года назад он болел против него, когда «Русский Витязь» сошёлся в ринге с его другом Дэвидом Прайсом. Тогда Поветкин нокаутировал британца, а Уайт пообещал отомстить.

Английский боксёр проинформировал: «Два года назад я сказал Поветкину, что хочу подраться»

Сейчас его соперником в борьбе за пояс временного чемпиона мира WBC стал именно Александр Поветкин.

В связи с этим Уайт пообещал своему оппоненту применить в бою жёсткую тактику.

Британский боксёр сказал: «Скоро всё закончится. Максимальное насилие».

Поветкин проводил предшествующий поединок в декабре 2019 года. Тогда судьи приняли решение считать ничейным его бой с Майклом Хантером.

Уайт на 9 лет моложе 40-летнего Александра Поветкина. Российский боксёр в профессиональной карьере имеет 35 побед, 24 из которых он одержал нокаутом, а также два поражения при одной ничьёй.

Британец при 27 победах нокаутировал 18 соперников и потерпел одно поражение. Перед поединком с «Русским витязем» он поменял тренера.

Победитель может стать официальным претендентом на бой с Тайсоном Фьюри.