СМИ: Бой Хабиб — Гэтжи перенесут в Лас-Вегас

Раньше турнир UFC 253 планировали провести в Абу-Даби.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи перенесут в Лас-Вегас. Источники: yandex.ua, youtube.com

По информации издания Sherdog, бой между чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи перенесут из Абу-Даби в Лас-Вегас. Турнир UFC 253 планируют провести 19 сентября. Джастин Гэтжи после победы над Тони Фергюсоном в мае 2020 года получил титул временного чемпиона лёгкого дивизиона.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не думает, будто бой Хабиб — Гэтжи сорвётся, но пока он ждёт, чтобы россиянин подтвердил намерение участвовать. Уайт пояснил, что не хочет тревожить россиянина, так как у него недавно умер отец. Президент UFC добавил, что позволит Хабибу оплакать отца и сделать всё, что необходимо.

Отец чемпиона умер 3 июля из-за последствий COVID-19. Его будущий соперник Джастин Гэджи уже выразил Нурмагомедову соболезнования в связи с утратой.

«Хабиб, мне очень жаль», — добавил он.

Идею о том, что поединок желательно отменить, подал бронзовый призёр Гран-при Pride Fighting Championships Сергей Харитонов. Он заявил, что потеря отца — это слишком большое горе и Хабибу нужно отменить бой с Гэтжи. А вот американский боец Дастин Пуарье считает, что нет ничего, что сломило бы Хабиба.