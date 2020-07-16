Херманссон показал, как сгоняет вес перед боем с Гастелумом

Оппонент находится в лишь в полусредней категории, поэтому норвежец старается похудеть.

Херманссон готовится к бою с Гастелумом. Источники: news.cision.com, ufcbet.ru

32-летний микс-файтер Джек Херманссон через считанные часы сразится с Келвином Гастелумом на острове Яс в Абу-Даби. Американец весит 77 килограммов, что позволяет ему сражаться в полусреднем весе. Норвежец перевешивает соперника всего на 5 килограммов, хоть и относится уже к средней весовой категории. Джек показал, как сгоняет вес перед церемонией взвешивания и боем с Гастелумом.

Сначала боец попарился в горячей ванне. Потом Джек наскоро вытерся, и пока не успел охладиться, надел спортивный костюм, даже капюшон завязал как можно плотнее. Ассистенты тут же поместили норвежца в тканевый куб, напоминающий шатёр. Капли пота на лбу Херманссона удалось рассмотреть невооружённым взглядом.

Оказалось, что боец даже всплакнул во время процедуры, хот это тоже могло быть каплей пота. Но на этом микс-файтер не успокоился. После изъятия из куба его ожидало обёртывание полиэтиленом, на который затем ещё наложили слой фольги. Когда «пытка» в коконе завершилась, ему разрешили раздеться, и в костюме Адама отправили на балкон, чтобы боец остыл и получил дозу закаливания.

Херманссон сгоняет вес перед церемонией взвешивания. Источник: instagram.com @ jackthejokermma

Такие процедуры нравятся далеко не всем поклонникам смешанных единоборств. По их мнению, соперники должны взвешиваться или непосредственно перед боем, или за 6–8 часов, а привычную для бойцов «весогонку» считают хитростью.

Соперники в то же время имеют равные шансы на победу, и для обоих микс-файтеров бой будет принципиальным. И Херманссон, и Гастелум проиграли предыдущие бои, причём Келвин был в шаге от титула, да и проигрышем поединок обернулся в результате раздельного решения судей. Американец моложе, но реже побеждал нокаутом и привык добиваться победы решающим ударом, что уже дважды сыграло с ним злую шутку – и в бою с Тиллом, и с Адесаньей. Аналитики издания Metaratings считают, что как боец Херманссон разнообразнее и лучше себя показывал и в стойке, и в партере.