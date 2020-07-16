Магомед Исмаилов ответил на видео Емельяненко с молотом

Дагестанский боец намерен «выбивать легендарность» из оппонента.

Фото: nnttv.ru, Instagram.com

Следующий бой Absolute Championship Akhmat обещает стать главной сенсацией турнира. Поэтому соперники поддерживают накал эмоций в соцсетях и СМИ. Так, в сюжете местного телевидения Магомед Исмаилов ответил на видео Александра Емельяненко с молотом.

В интервью журналистам канала ННТ дагестанский боец продемонстрировал свой оптимизм перед предстоящим боем, и рассказал о своем отношении к разнице в весе. По словам спортсмена, он не намерен насильно нагонять массу.

Напомним, соперник Александра Емельяненко почти на 20 килограммов легче. Такое соотношение является уникальным случаем в истории российского MMA, отмечают аналитики.

Не обошлось и без традиционных реплик в сторону оппонента. Магомед Исмаилов прокомментировал пост Емельяненко, где тот обратился к сопернику с молотом в руке.

«Будем выбивать из Александра его легендарность», — заявил Исмаилов.

Стоит отметить, что в последнем видеообращении к подписчикам Александр Емельяненко предположил, что целью Исмаилова является «шоу». Напомним, бой ACA 107 состоится в Сочи 24 июля.