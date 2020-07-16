Александр Емельяненко объяснил, почему Исмаилов ему проиграет

Разница в весе и бахвальство оппонента обеспечат ему победу, считает Александр.

В преддверии главного боя Absolute Championship Akhmat, бойцы продолжают публичную дискуссию посредством соцсетей. Так, Александр Емельяненко объяснил, почему Магомед Исмаилов ему проиграет.

В ролике, опубликованном в Instagram, Емельяненко заметиил, что его оппонент «выходит делать шоу». По мнению спортсмена, Исмаилов ставит спортивную составляющую на второй план. Это станет ему помехой на пути к победе, считает спортсмен.

Кроме того, Емельяненко подчеркнул разницу в весе с Исмаиловым. По мнению автора поста, это наделяет его преимуществом.

«Он обречен заранее до боя на поражение», сказал Емельяненко.

Напомним, 38-летний Александр Емельяненко весит 115 килограммов при росте в 193 сантиметра. Исмаилов с ростом в 175 сантиметров окажется в худшей позиции, уверен Александр. Кроме того, Исмаилов на 30 килограммов легче оппонента.

Также стоит отметить, что статистика боев служит подтверждением слов Емельяненко. Последний одержал 20 побед нокаутом и лишь 3 — по решению судей. 33-летний Исмаилов одержал четыре победы решением, а в его послужном списке семь победных нокаутов.

Напомним, бой Емельяненко с Исмаиловым состоится в рамках ACA 107 24 июля. В ожидании поединка соперники обмениваются колкостями в соцсетях и выкладывают фрагменты с тренировок. Так, Александр Емельяненко недавно поделился записью боксерского спарринга.