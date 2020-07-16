Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым в Сочи не покажет общедоступное ТВ

Цена билетов на поединок, который коронавирус «перенёс» из Москвы, выше столичных расценок.

Александр Емельяненко, Магомед Исмаилов. Фото: s-cdn.sportbox.ru, googleusercontent.com

Турнир с центральным поединком Александр Емельяненко—Магомед Исмаилов, который организовала лига Absolute Championship Akhmat (АСА), должен был состояться 3 апреля на «ВТБ-Арене». Стоимость посещения центрального боя составляла от 1,5 тыс. и до 50 тыс. рублей.

Однако, в столице продолжается действие ограничительных мер по коронавирусу, которые не позволяют провести турнир со зрителями. АСА решила возвратить болельщикам уплаченные ими деньги и перенесла турнир в Сочи на 24 июля. Лига сообщила, что общедоступное ТВ не покажет центральный бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым.

Одновременно АСА проинформировала о начале продаж билетов на центральную схватку двух тяжеловесов. В зависимости от места, они стоят 4 тыс. – 60 тыс. рублей.

Пресс-служба АСА проинформировала, что болельщики, которые желают посмотреть бой Александра Емельяненко с Исмаиловым в прямом эфире, могут сделать это на сайте лиги в высоком качестве, но лишь по системе PPV.

Это – эксклюзивный показ. На сегодняшний день право на платную трансляцию составляет 399 рублей. По мере приближения турнира, стоимость возрастёт до 499 рублей.

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Даниил Д разместил такое сообщение: «4тр ещё ничего, но 60тр смотреть как два химика будут драться это многовато, лучше с девушкой во Вьетнам или Тайланд слетать на эти деньги».

Однако, не все придерживаются такого мнения.

Пользователь Cody Culp ответил: «Увы сейчас не полетаешь особо, так что трать лучше на химиков».