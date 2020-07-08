«Не родился такой Магомед»: Как Емельяненко «забыл» о своём нокауте от Маликова

Александр стал объектом для шуток фанатов, после того, как «подставился» на онлайн пресс-конференции с Исмаиловым.

«Маликов отшиб память Емельяненко?» — иронизируют фанаты. Фото: Советский спорт, Instagram бойцов.

Меньше недели осталось до главного боя года с участием Александр Емельяненко и Магомеда Исмаилова в рамках турнира ACA в Сочи. Накануне бойцы провели онлайн пресс-конференцию, где по-доброму балагурили, «подтравливали» и с сарказмом отзывались о бойцовских способностях друг друга. Но не обошлось без конфуза. На фразу Емельяненко: «Не родился ещё такой Магомед, который бил бы меня в стойке» фанаты отреагировали смехом. Как получилось, что Александр «забыл» о своём нокауте от Магомеда Маликова на турнире промоушена М–1 в 2011 году.

Возможно, ему не хотелось вспоминать, как дагестанец нанёс ему поражение в том поединке уже на 17 секунде 1 раунда. По каким-то причинам «Емеля» посчитал победу Маликова случайной и добытой благодаря шальному «лаки–панчу» соперника, о чём с досадой говорил совсем недавно. Тем не менее, болельщики в комментариях высказались об абсурдности слов Александра о «не родившемся Магомеде», смакуя детали короткого боя 9-летней давности.

Любопытно, что так или иначе, но Маликов постоянно напоминал о себе «Саньку». Например, когда давал советы Михаилу Кокляеву во время его подготовки к бою с Емельяненко. Неискушённому в единоборствах стронгмену это не помогло, но опытом тёзки может воспользоваться Исмаилов, которому придётся компенсировать разницу в росте и массе бойцовским мастерством. Ранее сообщалось, что турнир АСА 107 перенесён из Москвы в Сочи. Дата поединка Емельяненко-Исмаилов остаётся неизменной — 24 июля.