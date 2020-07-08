Александр Емельяненко призвал подписчиков померяться «пузом» в Instagram

Российский тяжеловес продемонстрировал свой впечатляющий пресс и «кубики» на нём, он готовится к бою с Исмаиловым в Сочи.
Александр Емельяненко разместил в аккаунте Instagram фото. Боец не стал показывать свою мускулатуру, а просто задрал майку и предложил всем подписчикам подключиться к организованному им флешмобу и померяться «пузом».
Видимо, Емельяненко таким образом подключился к акции, посвящённой Международному дню бокса (22 июля). Известный боец ММА решил не демонстрировать свои мускулы, которые и так его почитатели давно видели.
Он присоединился к всероссийскому флешмобу «Боксируй везде» своеобразным образом.
Александру Емельяненко предстоит главный бой в Сочи в рамках турнира ACA. Соперником бойца станет Магомед Исмаилов. Изначально бой планировали на 24 июля в Москве, но «китайская инфекция» внесла коррективы и перенесла место поединка.
Подписчики откликнулись, сообщив, что из зала Александр, видимо выходит, лишь на кросс.