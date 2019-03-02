Емельяненко признался в любви к жене в День семьи и верности

Боец ММА напомнил о своём венчании с Полиной Селедцовой.

Емельяненко, неожиданно для фанатов, признался в любви к жене. Фото: Instagram А. Емельяненко.

Сегодня в России верующие почитают святых Петра и Февронью. Эту дату ещё принято называть Днём семьи, любви и верности. Обычно, фанаты единоборств не ждут сентиментальных высказываний от Александра Емельяненко, эксплуатирующего образ жёсткого и далеко не лиричного человека, как в октагоне, так и вне его.

Однако, боец всех удивил — поздравил в сторис Instagram подписчиков и признался в любви к своей жене. Емельяненко был как всегда предельно лаконичен:

«У меня есть жена, я её очень люблю, и мы с ней венчаны».

Александр призвал поклонников быть терпимее к любимым и научиться прощать друг друга.

Свой брак с Полиной Селедцовой спортсмен зарегистрировал 5 лет назад, когда отбывал заключение в колонии. Вскоре семья распалась, но в январе 2019 года Емельяненко объявил о венчании с Полиной. Таинство обряда совершилось в Греции, и в дальнейшем о своей жене боец практически ничего не сообщал.

Впрочем, Полина и сама избегает публичности, окружив свою персону ореолом таинственности.

Ранее сообщалось, что бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым в рамках турнира АСА 107 перенесён из Москвы в Сочи по соображениям «коронавирусной» безопасности. Дата поединка остаётся прежней — 24 июля.