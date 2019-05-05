Фанаты Кэттара не верят в его победу над Волкановски

Свою готовность драться за титул с действующим чемпионом UFC американец высказал накануне.

Кэттар заявил о желании драться чемпионом UFC Волкановски. Источники: wrestling.com.ua, yandex.uz

15 июля Келвин Кэттар на «Бойцовском острове» в Абу-Даби вышел победителем в поединке с американским микс-файтером Дэном Иге. Теперь шестой номер рейтинга бойцов в полулёгком весе замахнулся на бой с действующим чемпионом UFC в этой категории. Однако фанаты не верят в победу Кэттара над Волкановски, и даже не верят в то, что бой между ними состоится.

Ещё накануне поединка с Иге, когда американец опубликовал в Instagram ролик с кадрами церемонии приветствия, подписчики «бостонского финишера» заявили, что Келвин сильно хорохорится над более низкорослым соперником. Один из фанатов даже написал, что Иге был лучше противника во всём, кроме боксирования, но и там, дескать, американца выручили его более длинные руки. Из-за этого микс-файтер частенько пользуется клинчем, что оправдывает его неофициальное прозвище «дикарь».

Фанаты не верят, что Кэттар сразится с Волкановски и выйдет триумфатором. Источники: instagram.com @calvinkattar, fighttime.ru

Вскоре из-за самоуверенности Келвина вознегодовали и пользователи русскоязычного сегмента сети. «Разбежался Кэттар. До него ещё минимум три претендента», — пишут комментаторы на Facebook. «После победы борзянки хапанул», — добавляют пользователи Яндекса. Основным претендентом на бой с Волкановски поклонники смешанных единоборств называют россиянина Забита Магомедшарипова, который в ноябре прошлого года одержал победу над самим Келивном в рамках «Боя вечера». Сам же Волкановски в это время думает лишь о том, как бы скорее воссоединиться с женой и детьми. Семью разлучил карантин. Комментариев по поводу возможного боя с «бостонским финишером» он не даёт.