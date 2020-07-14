Американские эксперты прогнозируют тяжелый бой Аскарову

Алехандре Пантожа обладает преимуществом в технике, считают эксперты популярного американского портала MMA Fighting.

Фото: ufc.com, sportskeeda.com

Вчера стал известен соперник Пантожи в предстоящем поединке. Аналитики считают, что теперь бой в наилегчайшей весовой категории будет проходить на пределе возможностей соперников. Так, американские эксперты прогнозируют тяжелый бой Аскару Аскарову.

Автор портала MMA Fighting Александр Ли считает, что россиянин соответствует «предельным параметрам» Пантожи. При этом, эксперт отметил «бойцовское чутье» бразильца, который умело «прощупывает» соперника.

К преимуществам Аскарова автор отнес выносливость и силу, которую россиянин проявил в поединке с Тимом Эллиотом. Серии быстрых даров руками обеспечили победу 27-летнему бойцу.

Эксперты склоняются к мнению, что предстоящий поединок будет проходить без явного фаворита. Ли предположил, что бой пойдет по сценарию Пантожи, который сможет одержать победу техничной работой на дистанции.

Напомним, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби уже сегодня состоится поединок Аскерова и Пантожи. На стороне бразильца преимущество в опыте: 30-летний Пантожа провел 29 боев, из которых лишь пять завершились поражением.