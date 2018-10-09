Херманссон прокомментировал дружескую схватку с тренером после победы над Гастелумом

Наставник целую неделю терпел шуточки и выходки подопечного, и сразу после поединка атаковал Джека.

После победы над Гастелумом Хермансону навязали ещё один бой. Источники: mmajunkie.usatoday.com, yandex.kz

Сразу после триумфальной победы над американским микс-файтером Келвином Гастелумом в первом раунде, норвежцу Джеку Херманссону пришлось выдержать ещё одну сватку, но уже дружескую. Бойца атаковал его собственный тренер, и даже смог победить подопечного, прижав его к мату всего через несколько секунд после нападения. Когда журналисты спросили у Джека, что это такое было, тот с улыбкой ответил, что это своего рода месть тренера.

Тренер отомстил Херманссону за «издевательства». Источник: instagram.com @ufcrussia

«У нас был уговор — он не трогает меня в неделю боя, но всю эту неделю я доставал его, шутил над ним, мешал спать», — прокомментировал Херманссон причину «срыва» своего секунданта.

В Сеть попали кадры, как норвежец торжествует после триумфа на октагоне, и тут на него набрасывается мужчина в строгом костюме, который оказался тренером бойца. Было заметно, что Джек не ожидал такой эскапады наставника, но абсолютно не огорчился. Несмотря на то, что он оказался на мате в позиции побежденного, бойца разбирал смех, как его неожиданного противника.