Фанаты UFC не смогли посмотреть бой Херманссон–Гастелум из-за неполадок на ESPN+

«Ставь лайк, если тоже пялился на пустой экран», — злились поклонники бойцов в комментариях.

Неполадки на ESPN+ помешали поклонникам ММА вовремя посмотреть бой Херманссон vs Гастелум. Источники: ru.dreamstime.com, tsn.ca

Фанаты UFC выразили недовольство в соцсетях из-за того, что не смогли посмотреть встречу норвежца Херманссона и американца Гастелума. Промоушен обещал поклонникам ММА, что бой Херманссон–Гастелум станет еще одним главным событием UFC Fight Island 2, помимо поединка Фигередо с Бенавидесом. Однако во время трансляции поединка микс-файтеров средней весовой категории начались проблемы, о чём тут же написали возмущенные зрители:

«У кого-то еще пропал ESPN+?», «Ставь лайк, если тоже пялился на пустой экран», «ESPN+ лёг, великолепно!!!».

Система выдавала подписчикам то «502 Bad Gateway», то ошибку трансляции.

Фанаты негодуют из-за проблем с трансляцией поединка. Источник: instagram.com @ufc

«Представьте себе, как бы было здорово, если бы ESPN+ действительно работал, и мы смотрели трансляции боёв, за которые платим», — заявил один из обиженных пользователей, и его комментарий тут же пополнился лайками неравнодушных сомышленников.

Поскольку подписчики выражали своё недовольство в аккаунте UFC, промоушен не оставил эту ситуацию без внимания. Организаторы скинули в профиль ссылку, перейдя на которую фолловеры увидели сражение, хоть и с большим опозданием.

Поклонники прокомментировали поведение Гастелума в октагоне. Источник: instagram.com @ufc

Выяснилось, что норвежец одержал верх над Гастелумом сабмишном — скручиванием пятки. Фанаты ММА отметили, что в ходе поединка Келвин не гнушался грязными приёмами и даже пытался ударить противника ниже пояса, но это ему не помогло, и он запросил пощады уже в первом раунде.