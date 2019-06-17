Дана Уайт приказал найти соперника для Хамзата Чимаева на UFC on ESPN 14

Чеченец, выступающий за Швецию, не мог и подумать, что его пожелание исполнится так быстро.

Дана Уайт: «Срочно найдите соперника этому дерзкому!». Фото: sport, ВК.

Выступление Чимаева на UFC on ESPN 13 произвело сильнейшее впечатление как на фанатов, так и президента промоушена. Ещё больше Дану Уайта вдохновила готовность Хамзата провести следующий бой через несколько дней, на ближайшем турнире. Глава промоушена, оценил по достоинству смелость бойца и приказал матчмейкерам найти соперника для Чимаева на 26 июля, когда состоится UFC on ESPN 14. Об этом сообщила команда бойца во время прямого эфира на его странице в Instagram.

Бой Хамзата против валлийца Джона Филлипса стал дебютом для российско-шведского нокаутёра в сильнейшей мировой ММА-организации и был признан поединком вечера. В эйфории от победы Чимаев наговорил дерзостей по адресу вероятных противников. Пообещав «убить» Майка Перри, боец грозился «размазать» Нейта Диаса и пожелал встретиться с Робби Лоулером, которого считает живой легендой дивизиона. И главное, он во всеуслышание заявил, что обязательно станет чемпионом промоушена в ближайшие 2 года.

Команда Чимаева подтвердила распоряжение президента UFC. Фото: Instagram бойца.

Таких бойцов Дана Уайт считает настоящими находками и, как правило, покровительствует им. Поэтому, неудивительно, что Чимаеву предоставили «зелёную дорогу» ко второй встрече за короткий промежуток времени. Ранее сообщалось, что Хамзат получил 50 тысяч долларов за бой вечера на турнире UFC on ESPN 13.