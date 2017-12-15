В сети появились первые снимки прототипа 600-сильного Audi RS7 2018 модельного года

Во время испытаний в Швеции шпионам удалось заснять прототип хэтчбэка Audi RS7, который оснащен силовой установкой мощностью 600 «лошадей». Официальная презентация модели назначена на 2018 год.

Audi RS7 2018 модельного года оснастили более широкими арками колес, а также углеродно-керамическими тормозной системой с суппортами. Дебютирует новинка в 2018 году. Прототип модели получил измененный дизайн Audi A7.

Автоэксперты уверены, что новинку оснастят двигателем V8 мощностью 600 «лошадей». Спортивная модификация Audi RS7 Performance получит мотор мощностью 640 «лошадей». Не исключают специалисты и разработку более мощной версии мощностью 710 «лошадей».

Базовая комплектация хэтчбэка Audi A7 вышла на авторынок в октябре 2017 года. Модель была разработана на базе MLB Evo. Авто предлагают с двигателем объемом 3 литра и мощностью 340 «лошадей» и КПП на семь ступеней.