Японцы обновили кей-кар Honda N-One

Японские машиностроители обновили кей-кар Honda N-One. Машина ориентирована на внутренний рынок, и пока неизвестно, выйдет ли она за его пределы.
Машины с ретро-дизайном становятся все популярнее на современном авторынке, и на этой волне компания Honda представляет интересные транспортные средства. Ранее японцы показали стильные концепты Honda Urban EV и Honda Sports EV, а теперь стало известно, что они обновили кей-кар Honda N-One.
Модель Honda N-One впервые отправилась на конвейер в 2012 году, и разработчики стараются всегда быть в тренде, трудясь над этой машиной. Когда настало время для обновления автомобиля, японцы решили улучшить его звукоизоляцию, увеличить количество USB-разъёмов и вариантов отделки салона, начиная со стандартной, и заканчивая премиальной, с декоративными элементами из натурального дерева.
Оранжевый с черным Honda N-One будет продаваться в версии RS. Для других вариантов кей-кара предусмотрены бело-красная, серо-красная, зелено-черная и сине-черная цветовые схемы покраски кузова.
Обновленный Honda N-One RS выглядит спортивно как снаружи, так и внутри, однако его движущей силой является агрегат объемом всего 660 кубов. Производительность мотора составляет 67 л.с. Он укомплектован бесступенчатым вариатором CVT. На 100 километров пути машина расходует примерно 3,5 литра бензина.
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