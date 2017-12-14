Renault отправил 20 000 кузовов российского производства в Алжир

Группа Renault, являющаяся акционером компании «АвтоВАЗ», экспортировала в Алжир 20 000 кузовов тольяттинской сборки по итогам нынешнего года. Отметим, что ранее автопроизводитель планировал поставить 18 000 кузовов.

Продукцию от компании «АвтоВАЗ» в Алжире собираются использовать для производства модели Renault Logan, которая на местном рынке предлагается под названием Symbol. Поставки кузовов, произведённых в Тольятти, в Алжир стартовали в декабре прошлого года. Примечательно, что компания успела поставить 1 000 единиц продукции в 2016 году.

В планы Renault входило отгрузить 14 000 кузовов, позднее эту цифру было решено поднять до 18 000, а к настоящему моменту компания экспортировала уже 20 000 кузовов. По словам представителя группы, план вырос из-з увеличения первичного авторынка в Алжире.

Кроме того, производственные мощности российской компании с сентября позволяют выпускать ежедневно до 120 кузовов, что в два раза больше, чем ранее. Продукция поставляется на предприятие Renault в Алжире в два этапа: контейнерным поездом до порта Новороссийска и морским путём до порта Арзев.

На сегодняшний день Renault экспортирует из России 91 наменование автокомплектующих, в том числе детали тормозов и ходовой части, пластик, элементы штамповки и оптику.