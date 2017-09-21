Московский завод Renault подготавливают к производству кроссовера С-класса

Французская автомобилестроительная компания Renault накануне начала подготовку конвейера к производству кроссовера С-сегмента. Новая модель будет выпускаться на заводе компании в Московской области.

Как сообщает директор предприятия Жан-Луи Терон, на основной линии уже начали собирать первые прототипы модели. Такое решение было принято для проверки конвейера и устранения неполадок.

Напомним, ранее представители компании сообщали, что выпуск стартует в конце текущего года, либо же в начале 2019 года. Господин Терон не сообщил точных дат выпуска модели, Однако то, что прототипы уже начали собираться, говорит о скором запуске серийного производства.

Завод компании Renault в Московской области станет первым, который будет производить автомобили С-класса. Новинка будет представлена на Российском автосалоне, который пройдет в августе этого года в Москве. Стоит отметить, господин Терон подчеркнул, что сейчас уровень локализации по всем моделям Renault, составляет примерно 66%. Он также отметил, что данная модель получит похожий уровень локализации.



