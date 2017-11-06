Накануне Рождества в Японии прошел марш одиноких мужчин. Протестующие выражали недовольство влюбленным парам.

В Токио на открытый протест вышли представители «Революционного альянса непопулярных мужчин». Они недовольны появлением на рождественские праздники большого количества влюбленных пар. Они выражают на публике свои чувства, что смущает одиноких мужчин.

Представители альянса призывают отказаться от романтизации Рождества и быть сдержаннее проявлении чувств в общественных местах.

Всего в акции приняло участие около 15 японцев. Этот марш уже стал ежегодным. Проводится он не только в канун Рождества, но и в преддверии дня Святого Валентина. Участники приглашают к акции всех желающих, в том числе и женщин.