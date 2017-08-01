Латвия стала центром алкогольного туризма. Эстонцы, финны, англичане постоянно устраивают алкотуры по стране.

В Эстонии подсчитали, что каждый взрослый житель страны в среднем выпивает за год 9,9 литров алкоголя. В связи с чем, цены на эту продукцию стали расти. Однако предприимчивые эстонцы нашли выход. Они стали ездить в алкогольные туры в Латвию. Там спиртное в два раза дешевле.

Но в самой Латвии боятся больше англичан. Так как они ведут себя наиболее буйно. Выпив, она начинают дебоширить и вести себя агрессивно.

Желающих приобрести спиртное так много, что иногда образуются длинные очереди. Между тем, на границе с Эстонией даже построили специальные алкошопы, в которые туристов доставляют автобусами.