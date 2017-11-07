Флагманский внедорожник Brilliance V7 представят на автосалоне в Пекине

Компания Brilliance намерена официально представить флагманский внедорожник V7 в рамках Пекинского автосалона, который откроет свои двери 25 апреля следующего года.

В плане дизайна Brilliance V7 ничуть не отходит от фирменной стилистики "младших" собратьев модельной линейки - V3 и V6. Кроссовер получил массивную радиаторную решетку, светодиодную оптику, накладки на бамперы, а также два патрубка выпускной системы.

Изюминкой интерьера салона Brilliance V7 можно назвать весьма габаритный дисплей штатной системы мультимедиа. На него выводится весь массив информации о текущем состоянии кроссовера, в том числе работа систем и агрегатов. Силовое оснащение новинки также известно.

Под капотом Brilliance V7 установлен турбированный двигатель на 1,6 литра, отдача которого составляет 204 лошади. Трансмиссия автоматическая с двойным сцеплением на семь ступеней или механика на шесть. В списке оснащения кроссовера значатся система автозапуска, кругового видеообзора, климат-контроль и т.д.