В Россию привезут компакт-кросс Brilliance V3

Китайский автопроизводитель привезет в Россию новый компакт-кросс Brilliance V3. Представители компании сообщили, что уже в следующем месяце стартуют продажи, однако модель будут импортировать из Китая.

Представители компании отметили, что авто будут привозить из Китая, поскольку в январе был разорван контракт с предприятием «Дервейс». В РФ предложат только базовую комплектацию модели. Новинку можно будет приобрести за 800 000 рублей. Автопроизодитель Brilliance получил одобрение типа ТС для субкомпактного кроссовера V3.

Стоит отметить, что Brilliance V3 предлагают в Китае еще с 2015 года. Компакт-кросс оснащен атмосферным мотором объемом 1.5 литра с отдачей в 107 «лошадей», а весной появилась модель с турбодвигателем объемом 1.5 литра с отдачей в 150 «лошадей».

Отметим, что модели китайской компании являются одними из самых доступных на российском авторынке. В феврале текущего года Brilliance H230 вошел в ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ.