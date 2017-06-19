Volvo решила испытать беспилотные авто на шведских семьях

Шведский автопроизводитель Volvo решил передать несколько авто частным клиентам для испытания систем автопилотирования. В начале 2017 года проводился тест «Drive Me», в рамках которого клиенты получили беспилотники XC90, теперь выдали авто семьям с детьми.

Испытания кроссоверов Volvo XC90 проводили на специальных дорогах общего пользования в Гетеборге. Компания решила передавать авто частным владельцам, так как сочла, что инженеры не могут предоставить достаточное количество данных. На данный момент беспилотники передали двум семьям, а в следующем году в рамках «Drive Me» Volvo XC90 передадут еще двум.

В эксперименте «Drive Me» принимает участие около 100 водителей, которые будут делиться своим мнением, а инженеры будут отслеживать перемещение авто. Семьям предоставили кроссовер Volvo XC90, который оснащен активными системами помощи водителю, а также комплексом датчиков и камер, которые следят за поведением водителя и окружающей обстановкой.

Первый этап предусматривает полный контроль водителя систем (руки всегда на руле), однако позднее Volvo намерены предоставить более активный автопилот. Все испытания проходят под контролем специалистов в специально отведенных местах, пока производитель не убедится в безопасности авто.