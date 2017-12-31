Представлен беззвучный электрогрузовик Volvo FE Elctric

Шведская машиностроительная компания Volvo презентовала свой новый полностью электрический грузовой автомобиль FE Electric. В следующем году данный большегруз начнут применять для сбора мусора на территории Германии.

В пресс-центре Volvo сообщают, что электрогрузовик, который не производит выбросы вредных веществ, может использоваться в закрытых терминалах и зонах природоохранного значения. Интересно, что при этом он имеет низкий уровень шума, благодаря чему он выполняет большой объем перевозок ночью, что даст возможность снизить дневную загруженность дорог.

Запас хода большегруза составит 200 км, а масса равна 27 тонн. Размещенный под капотом электрокара электродвигатель работает в паре с 2-скоростной КПП. Быстро зарядить батарею авто можно за 1,5 часа, а еще можно воспользоваться ночной зарядкой, длящейся 10 часов.

Кроме того, инженеры Volvo собираются построить самоуправляемый мусоровоз. В разработке такого проекта принимает участие и шведская компания по утилизации отходов Renovo. В настоящее время компании уже вывели на тест-драйв такое авто. В основу беспилотника лег грузовик Volvo FM 330, который получил GPS-навигатор, сенсоры и оптический дальномер LiDAR.