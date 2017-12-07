Представлены новые изображения флагманского BMW X7

В глобальной сети уже не раз демонстрировался флагманский кроссовер BMW X7, однако это были либо фотографии концептуального варианта автомобиля, или же снимки его предсерийной версии. При этом баварские машиностроители показывали свое детище частично. Журналисты портала "Колеса.ру", проанализировав все изображения предсерийного BMW X7, представили свое видение экстерьера транспортного средства.

Еще до рендеров специалистов портала "Колеса.ру" неоднократно в СМИ говорилось, что флагманский кроссовер BMW X7 будет похож на свой концепт BMW X7 iPerformance, дебютировавший в начале прошлой осени. Российские журналисты своей новой работой в очередной раз подтвердили это.

Уже сейчас журналисты с уверенностью говорят о том, что серийный BMW X7 получит от своего концепта большие "ноздри" радиаторной решетки. В модельном ряду баварцев не было еще ни одной машины с таким огромным элементом экстерьера. Также видно, что в радиаторную решетку переходят вытянутые фары. Кроссовер BMW X7 имеет хромированные элементы по всему кузову. Кроме того, между выхлопными патрубками машины нашлось место накладке в цвет кузова.

По какой цене будет продаваться флагманский кроссовер BMW X7, пока неизвестно. Ожидается, что на рынок он отправится в течение нынешнего года.