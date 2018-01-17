Обновленный Москвич-2141 показали в сети

Отечественный потребитель хорошо знаком с автомобилем Москвич-2141, однако далеко не всем известно, что эта машина могла стать более привлекательной. В девяностые годы для нее планировалось обновление, однако оно так и не произошло. В связи с этим российские журналисты решили показать свою виртуальную версию модели Москвич-2141 с рестайлингом, который для нее готовился. Рендеры представил портал «Колёса».

Московский автозавод начал производство модели Москвич-2141 в 1986 году, и выпускалась она до 1998 года, после чего ее на конвейере сменил Москвич-2141 «Святогор». Преемнику машины слегка «освежили» внешность, но этого оказалось недостаточно. В связи с этим московские автомобилестроители приняли решение о разработке более полноценного обновления для модели, однако дальше чем макеты, дело не пошло, и рестайлинговый Москвич-2141 так и не появился в продаже.

В распоряжении специалистов портала «Колёса» оказались некоторые проектные материалы, касающиеся обновления модели Москвич-2141. На их основе дизайнеры смогли представить свое видение автомобиля. По задумке московских машиностроителей, рестайлинговый Москвич-2141 должен был получить иные фары, радиаторную решетку, объединенную с капотом, бамперы в цвете кузова, черные широкие молдинги, другие дверные ручки, видоизмененные окна за задними дверями. Заметнее всего должны были стать изменения задней части модели Москвич-2141. Ожидалось, что с кормы машина будет похожа на японскую легковушку тех времен.