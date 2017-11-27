В сети появились рендеры обновленного "Москвича"

Немногие знают, что культовый «Москвич» мог пройти значительный рестайлинг в конце 1990-х годов, но этого не произошло. Обозреватели одного из отечественных специализированных порталов обнародовали в сети свое видение внешности обновленной модели.

Производство модели «Москвич-2141» началось в 1986 году и продолжилось до 1998 года, после чего на смену ему пришел «Москвич-2141 Святогор», оснащенный другой передней частью кузова, но внешний облик авто все равно устарел. Это привело к тому, что инженеры начали готовить более значительные изменения, но дальше макетов дело не продвинулось.

В планах конструкторов было снабдить «Москвич-2141» новыми фарами и решеткой радиатора, объединенных капотом. Бамперы покрасят в цвет кузова и оснастят обширными черными молдингами. Еще разработчики хотели изменить ручки дверей и окон за задними дверями. Задняя половина кузова должна была коренным образом измениться и быть подобной японским авто.