Опубликованы изображения нового кроссовера KIA Telluride для России

Автомобильная компания KIA готовит к своему дебюту семиместный кроссовер Telluride. В сети появились изображения с визуализацией дизайна экстерьера автомобиля. Внедорожник станет флагманом и будет доступен на российском и американском авторынках.

Публика ждет премьеры модели на автомобильном рынке России и США. По мнению специалистов, KIA Telluride станет флагманом компании уже в ближайшем будущем. Кроссовер будет конкурировать с таким моделями как Volkswagen Atlas, Ford Explorer и другими.

Официальных данных о том, чем оснастят флагман, пока нет. Предполагается, что в салоне автомобиля разместят три ряда сидений, в оснащение войдет цифровая панель приборов и инновационная мультимедиа система с тачскрином, Специалисты считают, что под капотом у KIA Telluride будет 6-цилиндровый 3,3-литровый двигатель, способный генерировать 365 лошадиных сил. В качестве трансмиссии 8-скоростная автоматическая КПП.