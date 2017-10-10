В сети появились шпионские снимки нового большого внедорожника KIA

Южнокорейский автопроизводитель Kia начал тестировать новый полноразмерный внедорожник, прообразом которого станет прототип Telluride, дебютировавший два года назад на автосалоне в Детройте. В настоящее время в сети появились первые шпионские снимки грядущего автомобиля.

Судя по опубликованным фотографиям, новинка унаследует ряд дизайнерских решений от Kia Telluride. Речь идёт о крупных прямоугольных фарах головного света, линии остекления и больших бамперах.

Новый внедорожник построят на той же платформе, что и трёхрядный кроссовер Sorento Prime, однако новая модель окажется существенно больше и получит следующие габариты: 5001х2009х1801 мм. Колёсная база автомобиля составит 3 073 мм.

Прототип Kia Telluride оснащался гибридной установкой, состоящей из 3,5-литрового V6 и электродвигателя. Суммарная мощность моторов достигала 400 лошадиных сил, тогда как расход топлива на каждые 100 километров пути в среднем не превышал 7,8 литра.

К сожалению, пока неизвестно, сохранит ли серийный вариант данную силовую установку. Отметим, что компания Kia создавала новый большой внедорожник в первую очередь для рынка США, однако не исключено, что модель будут предлагать и в других странах.