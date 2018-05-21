Новый большой кроссовер KIA Telluride замечен без камуфляжа

Южнокорейская компания KIA продолжает тестировать KIA Telluride. На днях автомобиль был замечен с минимальным количеством камуфляжа.

Концепт Telluride был представлен еще в 2016 году. В начале текущего года компания подтвердила выход новинки, а уже в январе-феврале появились первые снимки кроссовера, который был почти полностью покрыт камуфляжем.

На снимках можно увидеть, что фары расположились вертикально, в отличие от концепта Telluride. Высказано предположение, что двигатель и передний привод будут расположены поперечно.

Скорее всего будет установлен 3,3-литровый двигатель мощностью 370 лошадиных сил. А на версии 2016 года стоит гибридный мотор. Также предполагается версии автомобиля на семь и восемь человек.