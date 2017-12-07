В Китае рассекретили Skoda Kamiq

Накануне в сети появились шпионские снимки нового кроссовера от компании Skoda. На фотографиях запечатлена модель Kamiq уже без камуфляжа и в двух вариантах. Машина была сфотографирована в Китае, а на страницах местных СМИ уже появились первые подробности.

Новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq построен на старой архитектуре MQB, что позволило ему сохранить довольно большие габариты (4390Х1781Х1593 миллиметров), при этом колесная база составила 2610 миллиметров. В результате, новинка оказалась такой же по размерам, как и Hyundai ix25, известный в России, как Creta.

Под капотом новейшего кроссовера компании расположился 110-сильный агрегат ЕА211 Evo, объемом 1,5 литра. Моторы данной линейки продаются пока что только в Китае, однако он вскоре может появится и на других рынках, как смена 1,6-литровому движку. Привод у данного кроссовера только передний, хотя возможно, что в более поздних модификациях появится система 4х4.

Дата презентации новинки не разглашается, однако, учитывая то, что модель больше не прячут под "гримом", можно смело утверждать, что модель покажут на Пекинском автосалоне в конце месяца. Skoda Kamiq появится у дилеров уже летом следующего года и станет самым дешевым кроссовером всей чешской автопромышленности.