В России начнутся продажи Dongfeng Fengguang 580 и AX4

В ближайшие полтора года на российском рынке появится сразу два кроссовера Dongfeng. В этом году, россиянам станет доступен Fengguang 580, а после нового года дилеры получат новую модель Dongfeng AX4. Об этом сообщает представитель компании в России.

Генеральный директор российского подразделения Ван Пэн сообщил, что в этом году компания получит европейский сертификат на AX4, который послужит базой для ОТТС, однако сама модель приедет не ранее 2019 года. В России обе модели будут реализовываться пол брендом DFM. Продажи нового кроссовера Fengguang 580 начнутся уже в конце этого года.

Под капотом базовой версии Dongfeng Fengguang 580 расположился 4-цилиндровый атмосферный 1,8-литровый агрегат, способный выдавать 139 лошадиных сил. Помимо него, будет доступен турбированный 1,5-литровый мотор на 150 "лошадей". Первый вариант силовой установки работает в тандеме с 5-скоростной механической коробкой, а второй - с вариатором CVT.