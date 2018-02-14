Dongfeng представил молодежный кроссовер

Китайская автомобилестроительная компания Dongfeng представила свой новый купеобразный кроссовер под маркой Fengguang. Стоит отметить, что новинка предназначена для молодежной аудитории.

Новый кроссовер, получивший наименование Fengguang ix5, снабдили оригинальным внешним оформлением и довольно обширным функциональным списком. Кросс-купе оснастили большой радиаторной решеткой, модными фарами головного света со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями и задними осветителями с LED-матрицами, которые объединены между собой.

В салоне новинки стоит выделить спортивный руль, цифровую панель управления и прогрессивный мультимедийный центр с внушительным сенсорным дисплеем. В моторном отсеке Dongfeng ix5 разместился турбодвигатель объемом 1,5 литра с производительностью в 150 лошадиных сил. Он приводится в действие 5-диапазонной механической трансмиссией, вариатором и переднеприводным механизмом.