Представлен новый седан KIA Optima

Южнокорейская машиностроительная компания KIA готовится выпустить новый седан KIA Optima. Недавно в интернете обнародовали фотоснимки новинки без камуфляжной пленки.

При просмотре обнародованных в сети фотографий становится ясно, что новый KIA Optima снабдили другой радиаторной решеткой с вертикальными секциями, новыми фарами головного света, переделанным передним бампером с массивными воздухозаборниками и секциями светодиодных ходовых огней над противотуманными осветителями.

Что касается интерьера, то о нем пока ничего неизвестно. Сообщается только, что седан получит новый мультимедийный центр с большим сенсорным дисплеем и поддержкой мобильных гаджетов. В списке функций новинки расположились адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения и опция идентификации пешеходов.