На российский рынок вернулся седан Subaru Legacy

На российский авторынок вышла обновленная версия популярного японского седана Subaru Legacy. Новинка предлагается во всех автосалонах отечественных дилеров по цене от 2 069 000 до 2 219 000 рублей.

Россияне теперь смогут заказать седан в комплектациях Elegance и Premium ES в шести вариантах раскраски кузова. Новый седан получил модернизированные бампера, светодиодную оптику и колесные диски размерностью 18 дюймов. Салон авто получил иную переднюю панель, спортивные кресла и мультимедийный центр с 8—дюймовым сенсорным дисплеем.

Под капотом обновленного Subaru Legacy разместился 2,5-литровый агрегат с производительностью в 175 «лошадок». Мотор работает в тандеме с бесступенчатой коробкой передач Lineartronic CVT. До первой «сотни» седан берет разгон за 9,6 секунд, а максимальная скорость машины достигает отметки в 240 км/ч.

В списке оснащения новинки следует выделить набор ассистентов для водителя EyeSight, в состав в которого входят адаптивный круиз-контроль, опция экстренного торможения, контроль за соблюдением рядности движения и функция активного движения по полосе. Продажи седана Subaru Legacy прекратили в 2015 году, так как автопроизводитель запланировал вывести на рынок рестайлинговую версию.