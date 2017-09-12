Столы для пеленания появятся в мужских туалетах Нью-Йорка

Столы для пеленания детей появятся в мужских туалетах Нью-Йорка. В газете Die Presse сообщают, что необходимый для этого закон уже разработан.

В общественных зданиях Нью-Йорка все мужские туалеты будут переоборудованы. В них появятся пеленальные столики. Администрация города уже проработала необходимый закон и приняла его на официальном уровне. Теперь в шестимесячный срок в мужских туалетах должны появиться столы для пеленания.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально прокомментировал данный закон. Он обратил внимание на то, что права родителей отныне будут уровнены.

Город стал первым по всей стране, принявшим на законодательном уровне вопрос с пеленальными столами. Специалисты отмечают, что на реализацию проекта много средств не потребуется. Доступных туалетов в общественных зданиях не так уж и много. Родители справляются в основном с пеленанием детей чаще благодаря услугам различных кафе и ресторанов.