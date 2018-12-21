В подмосковных аэропортах вновь можно мыться в туалетах

Транспортная прокуратура добилась отмены принятых подмосковным правительством в 2018 году запретов. Они касались Аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Напомним, что новые правила включали в себя запрет сидеть на полу, находится в аэропорту без билета больше 24 часов вне гостиницы, запрет мыться и стирать в аэровокзальных туалетах, а также носить дурно пахнущую и пачкающую одежду. Помимо этого в закон входил запрет на коммерческую деятельность, не согласованную с администрацией аэропорта, такую как упаковка багажа. Под ту же статью подходят навязывание транспортных услуг и гадание. Кроме гигиенических и коммерческих запретительных мер не разрешалось кататься на роликах в в здании аэропорта, провозить на эскалаторе коляски и слушать музыку без наушников. Нарушение каралось штрафом.

Можно долго рассуждать, какие из новых правил были справедливыми, а какие нет. Тем не менее, транспортная прокуратура добилась отмены всех новых правил, так как само принятие законопроекта расходилось с полномочиями администрации Подмосковья. У властей просто не было на это права — поведение пассажиров и провожающих регулируется исключительно Воздушным кодексом РФ.