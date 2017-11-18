Черный чеснок из Хорватии стал хитом не только в стране, но и за ее пределами. Мода на овощи черного цвета привлекла внимание фермеров из Хорватии.

Необычный бизнес на чесноке черного цвета сделали Самир и Диана Бернич. Путь к успеху, по признанию пары был долгий и сложный. Им потребовалось два года на разработку качественного продукта.

Безвкусный чеснок китайского производства Бернич не нравился. Тогда и родилась идея создать свой продукт. Узнав о черном чесноке пара решила заняться его производством. Для хранения готового продукта была даже разработана специальная камера, которая контролирует строгие условия температуры и влажности.

В выращивании черного чеснока не используют пестициды. Это чистый экологический продукт.

В бизнес вовлечена вся семья и друзья хорватской пары. Необычным проектом они начали заниматься с 2015 года. Продукт уже стал хитом не только в стране производителя, но и в Австрии и Германии.